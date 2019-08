Ärzte Zeitung online, 02.08.2019 1

Radiologie

Ärzte verdienen mit Kontrastmitteln teils erheblich dazu

Die pauschale Abrechnung von Kontrastmitteln ist nach Medienberichten in die Kritik geraten. Für die Radiologen geht es dabei auch um die Therapiefreiheit.

Röntgenärzte unter Beschuss: Durch die pauschale Abrechnung von Kontrastmitteln mit den Krankenkassen können sie teils erheblich dazuverdienen. © Sergey Nivens / stock.adobe.com

BERLIN. Röntgenärzte können laut einem Medienbericht durch die pauschale Abrechnung von Kontrastmitteln mit den Krankenkassen teils erheblich dazuverdienen. In Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gebe es solche festen Pauschalen, berichten NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ (Freitag).

Dies führe zu Gewinnen, da niedergelassene Ärzte Kontrastmittel für Computertomografen (CT) und Magnetresonanztomografen (MRT) zu deutlich niedrigeren Preisen kauften. So hätten Radiologen in Bayern Kontrastmittel für 760 Euro je Liter einkaufen können und 3900 Euro pauschal erstattet bekommen.

Das Bundesgesundheitsministerium erklärte dazu, Vereinbarungen zu Kontrastmittel-Pauschalen seien nicht verpflichtend. Solche Verträge würden in der Regel zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen in den Ländern und mehreren Kassen geschlossen. Es gelte das Gebot, wonach Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssten. Bei Verstößen könnten die Aufsichtsbehörden der Kassen einschreiten.

Die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern (ARGE), darunter unter anderem die AOK, meldet, dass eine Überprüfung der Preisgestaltung der Kontrastmittel schon mit der Vereinbarung über die Pauschalen geplant gewesen sei: „Die Krankenkassen in Bayern haben sich 2016 bei der Vereinbarung der Kontrastmittelpauschalen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns darauf verständigt, die Preisgestaltung der Pauschalen für nicht-ionische Röntgenkontrastmittel und MRT-Kontrastmittel anhand der eingereichten Rechnungen zu überprüfen.“

Berufsverband wehrt sich: AOK und KVen wussten Bescheid

Die aktuelle Auswertung belege, „dass Ärzte zu teils deutlich niedrigeren Preisen Kontrastmittel beziehen, als von den Krankenkassen über die Pauschalen vergütet wird“, heißt es weiter. Auf Basis dieser Ergebnisse seien die Krankenkassen in Bayern im April in neue Verhandlungen mit der KVB eingetreten. Ziel sei es, künftig „eine Vergütung auf Grundlage von Marktpreisen zu erreichen“.

Vom Berufsverband der Deutschen Radiologen (BDR) verlautet auf Anfrage, „eine Differenz zwischen der Pauschale und dem Einkaufspreis wurde von der AOK wissentlich in Kauf genommen“. Die Radiologen hätten mehrfach bei AOK und KVen nachgefragt – diese hätten versichert, die Modelle seien legal. Der BDR habe das Pauschalen-Modell in der Mehrzahl der Bundesländer abgelehnt.

In den fünf benannten Ländern mussten die Bundesverbandsstrukturen „unter Zwang der AOK dem Pauschalenmodell zustimmen, um die Therapiefreiheit bei der Auswahl der Kontrastmittel am Patienten zu erhalten“, heißt es weiter. Und: In den elf Ländern ohne Pauschalen-Modell bestellten die Radiologen Kontrastmittel bei den Krankenkassen oder zugelosten Anbietern. Die Kassen rechneten dann mit den Herstellern ab. Die Radiologen hätten keinen Einfluss auf den Preis beziehungsweise die Kosten.

Kritik an den Pauschalen kam am Freitag von der Grünen-Gesundheitsexpertin Kordula Schulz-Asche. Sie beklagt in einer Stellungnahme „den schweren Schaden“ für Beitragszahler, wenn Radiologen „horrende Zusatzgewinne durch den Einsatz von Kontrastmitteln machen können“.

Schulz-Asche fordert, dass „Ausschreibungen für Kontrastmittel bundesweit gängige Praxis werden, weil dies bekanntlich den Einsatz von nicht unbedenklichen Kontrastmitteln halbiert“. (ger/hom/dpa)

