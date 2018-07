Ärzte Zeitung online, 27.07.2018 1

Glyphosat

Bundesregierung hält an Ausstieg fest

BERLIN. Die Bundesregierung will den Einsatz des Totalherbizids Glyphosat mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten systematischen Minderungsstrategie deutlich einschränken und schnellstmöglich grundsätzlich beenden. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor.

Die nötigen rechtlichen Maßnahmen würden "in einem EU-konformen Rahmen verankert", heißt es. Glyphosat war 2017 in der EU nach langem Streit für weitere fünf Jahre zugelassen worden. Ex-Agrarminister Christian Schmidt (CSU) veranlasste gegen den Willen von Ex-Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), dass Deutschland in Brüssel zustimmte. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rügte ihn dafür. (maw)

