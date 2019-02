Ärzte Zeitung online, 14.02.2019 1

Gesundheitsberufe

Schleswig-Holstein zahlt für Schulausbildung

KIEL. Schleswig-Holstein macht die Ausbildung für Gesundheitsberufe kostenfrei. Ziel ist, das Land im Wettbewerb um Fachkräfte für den Gesundheitssektor attraktiver zu machen. Die Förderung umfasst rückwirkend zum Jahresbeginn bis zu 300 Schulplätze pro Ausbildungsjahr für angehende Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, medizinische Bademeister und Masseure.

Die 300 Plätze entsprechen der bisherigen Belegung an den staatlichen Schulen im Norden. Für diese Plätze sind 3,3 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Bei steigendem Bedarf können die Mittel bis 2022 auf 4,3 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt werden. Bislang mussten Schüler in den genannten Berufen für die Ausbildung bis zu 400 Euro monatlich zahlen. (di)

