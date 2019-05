Ärzte Zeitung online, 09.05.2019 1

Kampagne für Pillen aus dem Netz gestartet

HAMBURG. Der Verband der europäischen Apotheken im Netz (EAMSP) will mehr Deutsche für das Online-Ordern von Pillen begeistern. Die Versender setzen dazu auf ihre jetzt gestartete Infokampagne „#neuschnupfen“ in sozialen Medien. Die Kampagne wird in erster Linie auf Facebook und Instagram laufen – komplettiert wird sie durch eine Plakatkampagne auf rund 600 Flächen in Berlin.

„Mit der Kampagne neuschnupfen geben wir dem Phänomen einen Namen, das sich im Zuge der Digitalisierung häufiger beobachten lässt: der ‚allergischen‘ Reaktion auf alles Neue“, verdeutlicht EAMSP-Präsident Max Müller. Zentrale Botschaft der Kampagne: „Wir nehmen der Digitalisierung die Risiken und Nebenwirkungen“. (maw)

