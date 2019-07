Ärzte Zeitung online, 18.07.2019 1

Cybersecurity

Mainz will Runden Tisch zu Cyberangriffen auf Kliniken

Gesucht werden Strategien zum Schutz vor Hackerangriffen auf Kliniken.

MAINZ. Infolge der jüngsten Cyberattacken auf Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes An Rhein und Saar setzt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf einen runden Tisch. Einladen will sie, wie es am Donnerstag hieß, Vertreter von Kliniken, Krankenhausgesellschaft sowie IT-Sicherheitsexperten.

„Wir möchten darüber diskutieren, wie die Krankenhäuser die IT-Sicherheit auch weiterhin gewährleisten können und was sie tun können, um sich im digitalen Zeitalter in diesem Bereich noch besser zu schützen“, so Bätzing-Lichtenthäler. Das Treffen solle zeitnah stattfinden, so die Ministerin. (dab)

