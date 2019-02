Ärzte Zeitung online, 26.02.2019 1

e-Health-Forum in Freiburg

Die digitale Praxis – Last oder Nutzen?

FREIBURG. Was bedeutet die Digitalisierung für Praxisteams – Einen Mehrwert oder nur Mehraufwand? Dieser Frage geht am Samstag, 6. April, das diesjährige E-Health-Forum in Freiburg im Haus der Ärzte nach. Veranstalter ist die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg.

Christian Klose, ehemaliger Digital Chief Officer der AOK-Nordost und jetzt im Bundesgesundheitsministerium Stellvertreter von Digital-Abteilungsleiter Gottfried Ludewig, referiert, was Ärzte und Psychotherapeuten vom E-Health-Gesetz 2.0 erwarten können. Dem Nutzen einer digitalen Praxen für Patienten und Ärzte widmet sich KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedel. Dr. Florian Fuhrmann, Geschäftsführer der KV Telematik, setzt sich mit den Chancen auseinander, die die digitale Transformation in der ambulanten Versorgung Arztpraxen versprechen. Er geht aber auch auf die Herausforderungen ein, denen sich die Praxen in diesem Zusammenhang stellen müssen.

Am Nachmittag finden parallel zwei Foren zu den elektronischen Gesundheitsakten der Krankenkassen sowie zur Telemedizin in der Praxis statt. (maw)

Informationen zur Veranstaltung im Web:

http://ehealth-forum-freiburg.de/

