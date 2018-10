Ärzte Zeitung online, 20.10.2018 1

Anlagen-kolumne

Viele Aktien sind wieder preiswert

Von Gottfried Urban

Im Oktober sind die Kurse stark gefallen. Viele Unternehmen sind an der Börse wieder preiswert. Der DAX ist nach Analystenschätzungen so günstig wie 2012 bewertet, denn die Unternehmensgewinne sind mit den Kursen mitgestiegen. Doch die Angst vor einem neuen Crash geht um.

Geht es nach der Börsenhistorie, so wäre aktuell der ideale Zeitpunkt, die Aktienquote anzuheben, denn im Winter steht die beste Börsenjahreszeit mit deutlich überdurchschnittlichen Renditen vor der Tür. Die Dividendenzahlungen sollten in den ersten Monaten des neuen Jahres ebenfalls eine gute Kursstütze sein.

Statistischer Rückenwind kommt auch von den US-Börsen. 2019 ist ein Vorwahljahr, in der Vergangenheit meist Garant für eine gute Börse und die Neunerjahre waren statistisch gesehen bisher auch ausgesprochen gute Börsenjahrgänge.

Gut möglich also, dass sich die Aktienkonjunktur fortsetzt. Wichtig: Die Aufwärtsbewegung stirbt in der Euphorie, die irgendwann in den nächsten zehn Jahren Anleger erfassen wird. Die Aktie wird wieder Gesprächsthema Nummer eins sein. Am Ende stehen Aktienkurse, die wir uns im aktuellen Umfeld nur schwer vorstellen können. Wann die Börsen in den Euphoriemodus umschalten, ist seriös nicht zu prognostizieren.

Im Moment gibt es aber nur ein Thema: Die Immobilie. Bei jedem Familientreffen, am Mittagstisch und bei der Fahrt im Taxi wird über Häuser- und Wohnungspreise gejammert. Doch das hält Anleger nicht davon ab, sich für eine Anlageimmobilie zu verschulden.

Der Immobilie wird auf lange Sicht per se ein Wertsteigerungspotenzial zugesprochen. Eine Eigenschaft, die auf einen Korb mit Qualitätsaktien freilich genauso zutrifft. Nur mit dem Unterschied, dass man seinen Besitz weltweit streuen und jederzeit über den Wert des Aktienkorbes verfügen kann. Die Dividende ist vergleichbar mit der Mieteinnahme.

Der Fondsmanager Gottfried Urban der Bayerische Vermögen AG ist mehrfach für seine Leistungen in der Vermögensverwaltung ausgezeichnet worden.

