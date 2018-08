Ärzte Zeitung online, 09.08.2018 1

Laser gegen Farbe

Tattoo-Entfernung in Arzthand? Dermatologen sind zufrieden

Das Bundesumweltministerium will, dass in Zukunft Fachärzten das Entfernen von Tätowierungen mit Laser vorbehalten bleibt. Die Dermatologen begrüßen das Vorhaben.

Von Hauke Gerlof

Entfernung eines Tattoos per Laser: Bei richtiger Wellenlänge wird das Gewebe nicht verletzt. © damiangretka / Getty Images / iStock

BERLIN/NEU-ISENBURG. Die Anwendung starker Lichtquellen, zum Beispiel Laser, in der Kosmetik ist für Patienten mit hohen Risiken für Nebenwirkungen verbunden.

Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) hat ergeben, dass bei knapp einem Fünftel der Behandlungen, zum Beispiel bei der Entfernung von Tätowierungen bleibende Nebenwirkungen wie Narben oder Pigmentveränderungen aufgetreten sind. Bei weiteren 40 Prozent habe es zumindest vorübergehende Nebenwirkungen gegeben.

Für die repräsentative Studie waren knapp 9600 Personen ab dem 18. Lebensjahr befragt worden. Demnach haben 6,6 Prozent der Befragten schon einmal eine kosmetische Behandlung mit einer starken optischen Strahlungsquelle entweder professionell durchführen lassen oder zu Hause selbst gemacht.

83 Prozent von ihnen gaben an, die Anwendung in einer Arztpraxis durchgeführt zu haben, meist beim Dermatologen; 14 Prozent nahmen die Dienste von Kosmetikinstituten oder ähnlichem in Anspruch, nur drei Prozent wählten die Selbstanwendung.

Verordnung in der Anhörung

Das Bundesumweltministerium (BMU) hat nun eine Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts erarbeitet, die sich derzeit im Anhörungsverfahren befindet und danach vom Kabinett beschlossen und vom Bundesrat verabschiedet werden muss.

Für die Tattoo-Entfernung ist im Rahmen dieser kompletten Überarbeitung laut BMU aufgrund der Risiken für Nebenwirkungen vorgesehen, dass Laseranwendungen zur Entfernung von Tätowierungen künftig Fachärzten vorbehalten bleiben. "Denn auch wenn die Laseranwendung aus kosmetischen Gründen erfolgt, ist bei der Durchführung fachärztliche Expertise erforderlich", betont das Ministerium.

Das Gefährdungspotenzial der Anwendungen am Menschen habe die Strahlenschutzkommission (SSK), die das Ministerium berät, erst jüngst beschrieben.

Optimistische Dermatologen

Der Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) nennt das Vorhaben "ein Stück weit erfreulich, wenn es nicht am Ende wieder überreguliert wird", so Dr. Ralph von Kiedrowski, Vorstandsmitglied des BVDD, auf Anfrage der "Ärzte Zeitung".

Auf das Thema "Darf ein Laie gesunde Haut mit Laser bestrahlen?" habe unter anderem der BVDD die Bundesregierung bereits vor zwei Jahren über eine Kleine Anfrage im Bundestag gestoßen". Denn es gebe "tatsächlich ein Gefahrenpotenzial". Patienten müssten aufgeklärt werden, die Gesundheitsrisiken müssten ihnen klargemacht werden und die Sicherheit der Anwendung sei zu gewährleisten.

Die Zeiten der Dermabrasio – einer Art Abschleifen der Hautschichten mit den Farbpartikeln – zur Entfernung von Tätowierungen seien glücklicherweise "längst erledigt". Zur Tattoo-Entfernung sei der Laser die einzige anerkannte Behandlungsmethode.

Das Verfahren, so von Kiedrowski, sei eigentlich ganz einfach – wenn sich der behandelnde Arzt immer darüber bewusst sei, wie tief die Strahlung in die Haut eindringe und wie der Laser in Kenntnis der Farbe richtig gepulst wird.

Gibt es Vorerkrankungen?

Nur ein Arzt könne letztlich auch entscheiden, ob mögliche vorhandene Hautveränderungen im Bereich der Tätowierungen zum Beispiel aktinische Keratosen sein könnten oder ungefährlich sind. "Der Arztvorbehalt an sich ist daher gut, und das haben wir auch schon 2016 gefordert", fasst von Kiedrowski zusammen.

Das müsse zwar nicht zwingend ein Dermatologe sein, aber Kosmetikerinnen sollten das eben nicht machen. BVDD und auch die Fachgesellschaft DDG hofften daher, dass die Regelung letztlich den Bundesrat passieren wird.

Die zusätzliche Belastung der Praxen durch diese Wunschleistung hält der Dermatologe für bewältigbar, weil die meisten Tattoo-Entfernungen bereits heute von Ärzten gemacht werden, wie die Studie im Auftrag des BfS gezeigt habe. Zudem seien Übergangsfristen vorgesehen.

Abgerechnet werde die Leistung je nach Fläche nach alter GOÄ analog mit den Leistungspositionen 2440 (operative Entfernung eines Naevus flammeus, 800 Punkte, bei einfachem Satz 46,63 Euro) oder 2885/2886 (Entfernung einer kleinen/großen Blutadergeschwulst, 1110/2770 Punkte, 64,70 Euro/161,46 Euro bei einfachem Satz).

Die Zahl der Laserimpulse – und damit die Gerätekosten, abhängig von der Nutzungsdauer – werde dann über die Wahl des Steigerungsfaktors abgegolten.

Kosmetische Laser-Anwendungen Der Laser lässt sich von der Wellenlänge des Lichtsignals her so einstellen, dass nur bei einer bestimmten, Farbe, etwa bei der Tattoo-Farbe oder bei Haarwurzeln oder Blutgefäßen, Energie freigesetzt wird – das Zielgewebe/die Farbe wird sozusagen zerkocht, aber eben nur diese(s).

Fast jede Tattoo-Farbe lässt sich auf diese Weise entfernen, indem die Farbpartikel "zerschossen" werden. Danach können sie vom Körper abgebaut werden.

Nebenwirkungen wie Verbrennungen entstehen, wenn die Wellenlänge falsch eingestellt und dadurch Energie im falschen Gewebe freigesetzt wird.

