Von Ärzten und Einhörnern

Norbert Schmacke (Herausgeber von "Der Glaube an die Globuli", suhrkamp 2015) Es ist (leider?) ein Irrtum anzunehmen, dass gute Argumente immer wirksamer sind als Glaube und Aberglaube. Das ist weder im genrellen Alltag so noch in der Medizin. Manchmal hilft es, nach den Gründen für die Ablehnung vernünftiger medizinischer Ratschläge zu fragen, und manchmal hilft nichts. Wir müssen als Ärztinnen und Ärzte nicht "siegen" oder "gewinnen" sondern überzeugen. Und man muss wohl auch sagen: das Erlernen gelingender Gesprächsführung ist noch nicht so sehr lange Bestandteil des Medizinstudiums.