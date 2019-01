Ärzte Zeitung online, 29.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Sachsen

Studiengang speziell für Landärzte

DRESDEN. Die TU Dresden plant einen neuen Studiengang für Allgemeinmediziner, die auf dem Land arbeiten wollen. Dieser Studiengang sei am Klinikum Chemnitz vorgesehen, teilte Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage mit. Dazu habe die Universität eine Förderung für eine Konzeptentwicklung beim Bundesgesundheitsministerium beantragt.

Das Klinikum Chemnitz hat drei Standorte in Chemnitz und einen in Schneeberg und verfügt über 1735 Betten. Es ist in kommunaler Trägerschaft und als Krankenhaus der Maximalversorgung eingestuft. In den ländlichen Gebieten in der Region rings um Chemnitz ist der Ärztemangel besonders stark. Sowohl Ministerin Klepsch als auch die Linken als eine der Oppositionsparteien lobten das Vorhaben. (sve)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich