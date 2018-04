Ärzte Zeitung online, 24.04.2018 1

Geburtshilfe

2016 nur vier festangestellte Entbindungspfleger tätig

WIESBADEN. Insgesamt 11.077 Hebammen und Entbindungspfleger waren im Jahr 2016 in deutschen Krankenhäusern in der Geburtshilfe tätig – ein Anstieg gegenüber 2015 um 158 Fachkräfte. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag anlässlich des am 5. Mai anstehenden Internationalen Hebammentages mit.

Unter den 9301 festangestellten Kräften befanden sich laut Destatis 2016 nur vier Entbindungspfleger. Die Zahl der Belegkräfte wird mit 1776 angegeben. Der Anteil der Belegkräfte habe bundesweit bei 16 Prozent gelegen – mit 2,6 Prozent am geringsten in Hamburger Krankenhäusern. Die Geburtshilfe in bayerischen Krankenhäusern arbeitete dagegen laut Destatis mit einem Belegkräfteanteil von 51,1 Prozent. (maw)

