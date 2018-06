Ärzte Zeitung online, 22.06.2018 1

Tele-Emotionen

Mama-Matte für Frühchen

BERLIN. Unter der wissenschaftlichen Leitung der Universitätsmedizin Mannheim startet mit Unterstützung der Techniker Krankenkasse eine klinische Studie, in der an zehn Geburtskliniken in Deutschland bei 200 Frühgeborenen die pneumatische "Mama-Matratze" Babybe getestet wird. Das System erlaubt es der Mutter eines Frühchens, Herztöne, Atembewegungen und die eigene Stimme mithilfe eines Gelkissens und eines Smartphones an eine Gelmatratze im Inkubator zu übertragen.

So soll dem Baby auch im Inkubator das Gefühl mütterlicher Nähe oder eine Illusion von Gebärmutter vermittelt werden. Die Mama-Matratze soll das "Känguruhing" ergänzen, bei dem Eltern sich ihr Frühchen auf den Bauch legen, um dessen Entwicklung positiv zu beeinflussen. (gvg)

