Standortübergreifendes Zentrum

Kieler Kliniken kooperieren in der Altersmedizin

KIEL. Vier Abteilungen aus drei Kieler Kliniken haben ein standortübergreifendes Zentrum für Alterstraumatologie (ZAT) gegründet. Der Zusammenschluss ist den Partnern zufolge bundesweit einzigartig. Beteiligt sind die Unfallchirurgie und die Geriatrie des Städtischen Krankenhauses Kiel sowie die Unfallchirurgien des Lubinus Clinicums und des Kieler Uniklinikums. Geleitet wird das Zentrum von der Chefärztin der Klinik für Geriatrie im Städtischen Krankenhaus, Dr. Martina Thieves.

Ziel ist es, geriatrische Patienten schon bei der Aufnahme in den unfallchirurgischen Ambulanzen zu identifizieren und die Behandlung so früh wie möglich auf die Bedürfnisse der geriatrischen Traumapatienten abzustimmen. Dazu gehört u.a., dass Patienten in den Unfallchirurgien durch Geriater mitbehandelt werden. In den drei beteiligten Krankenhäusern gibt es alterstraumatologische Stationen. (di)

