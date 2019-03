Ärzte Zeitung online, 18.03.2019 1

Helios-Kliniken

Wiesbadener HSK-Neubau kommt voran

WIESBADEN. Die Fresenius-Kliniksparte Helios hat am Freitag Richtfest für ihre derzeit größte Einzelinvestition gefeiert, den Neubau der Dr. Horst Schmidt Kliniken (HSK) in Wiesbaden. Die neuen Räume des Maximalversorgers entstehen in unmittelbarer Nachbarschaft zum bisherigen Gelände und sollen 2021 bezugsfertig sein.

Das Investitionsvolumen wird mit 268 Millionen Euro beziffert, zu denen das Land Hessen 68,4 Millionen Euro beisteuert. Der Neubau hat den Angaben zufolge 22 modernst ausgestattete Operationssäle sowie einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. Zudem würden am Klinikstandort auch Personal-Wohnungen gebaut und eine Kindertagesstätte eingerichtet. (cw)

