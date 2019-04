Ärzte Zeitung online, 25.04.2019 1

Entwurf für Tarifvertrag

Klinikum Brandenburg baut Pflegebelegschaft auf

BRANDENBURG/HAVEL. Das Städtische Klinikum Brandenburg/Havel will bis Ende 2020 weitere 80 Pflegekräfte einstellen. So steht es in dem Entwurf für einen Tarifvertrag, auf den sich die Klinik mit der Gewerkschaft Verdi verständigt hat. Die Pflege-Belegschaft soll damit auf 321 Vollzeitstellen steigen. Darüber hinaus wurden auch Mindest-Stationsbesetzungen mit examinierten Pflegern vereinbart.

Die Soll-Besetzung bemisst sich an der Anzahl der belegten Betten. Wird der Plan unterschritten, sollen spätestens nach 24 Stunden Entlastungsmaßnahmen greifen. Im Notfall ist auch ein Aufnahmestopp vorgesehen. Flexible Arbeitszeitmodelle, Springer-Pools und Sonderzulagen sollen helfen, die Mindestbesetzungen zu gewährleisten. (ami)

