Ärzte Zeitung online, 09.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pauschale Förderung

Diese Kliniken erhalten die Finanzspritze

120 Krankenhäuser in ländlichen Regionen dürfen sich nun jedes Jahr auf eine finanzielle Aufbauspritze der Kassen von jeweils 400.000 Euro freuen. Wir zeigen, welche Kliniken 2020 diese besondere Förderung erhalten.

Finanzspritze für Krankenhäuser. Insgesamt beträgt die Fördersumme knapp 50 Millionen Euro. © Tobias Kaltenbach / stock.adobe.com

BERLIN. Ab 2020 erhalten jedes Jahr 120 Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet eine pauschale Förderung von 40.000 Euro aus dem Fördertopf der Krankenkassen, damit sie die Versorgung in ländlichen Regionen besser aufrechterhalten können.

Ein Großteil der Kliniken, die diesen Sicherstellungszuschlag im nächsten Jahr erhalten, befindet sich im Osten Deutschlands, wie aus den Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) hervorgeht: Insgesamt sind das 70 Häuser.

In Brandenburg werden im kommenden Jahr 26 Krankenhäusern finanziell unter die Arme gegriffen, in Mecklenburg-Vorpommern 24. Hinzu kommen zehn Häuser in Sachsen-Anhalt sowie je fünf in Sachsen und Thüringen.

15 bayerische Kliniken erhalten Unterstützung

In Bayern erhalten 15 Kliniken die Finanzspritze, in Niedersachsen zehn und in Schleswig-Holstein neun (siehe nachfolgende Tabelle). Es folgen Hessen und Rheinland-Pfalz (je sieben Kliniken) sowie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit jeweils einem Krankenhaus. (ths)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich