Niederlassung

1,2 Milliarden Euro für Existenzgründungen

DÜSSELDORF. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) hat in den ersten elf Monaten 2017 deutlich mehr Existenzgründungen von Heilberuflern als im Vorjahreszeitraum finanziert. Das Volumen dieser Finanzierungen belaufe sich per Ende November auf 1,2 Milliarden Euro, meldet die Standesbank – ein Anstieg von 19 Prozent. Zusammen mit den Finanzierungen für Modernisierungen und den Ausbau von Praxen und Apotheken habe die apoBank Finanzierungen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro ausgereicht. Allein 2017 habe die Bank schon mehr als 3000 Ärzte, Zahnärzte und Apotheker auf dem Weg in die Niederlassung begleitet, so Olaf Klose, Vertriebsvorstand der apoBank, laut Mitteilung. (ger)