Rezepte gestohlen? Schadenersatz droht!

»Rezeptvordrucke und Arztstempel immer an einem sicheren Ort aufbewahren. Gerade wenn es in der Praxis hoch hergeht und der Empfangstresen unbesetzt ist, weil die MFA einen Patienten ins Sprechzimmer oder einen Behandlungsraum führt, können Langfinger aktiv werden», bedeutet doch nichts anderes, als dass eine Hausarztpraxis zur geschlossenen Abteilung mutieren müsste. Rezeptausgaben ohne Untersuchung und Beratung an einer Ausgabe-Klappe, oder wie hätten es die KV-Strategen denn gerne?



»Keine blanko unterschriebenen Rezepte vorbereiten. Auch unterzeichnete Rezepte, die zum Abholen für Patienten bereit liegen, sollten nicht frei zugänglich aufbewahrt werden» ist wohl ein Witz. Im Zeitalter von EDV-generierten, fälschungs- und manipulations-sicheren PKV- und GKV- Rezeptvordrucken z.B. nach Muster 16 müssten die Patienten schon unsere Laserdrucker mitnehmen, um gefakte Rezepte selber zu basteln. Und für Abholrezepte, die bei mir in einer geschlossenen Schublade verwahrt werden, können wir doch nicht ernsthaft einen Tresor anschaffen!



»Werden Änderungen auf Rezeptvordrucken vorgenommen, rät die KVNo dazu, dass die Ärztin oder der Arzt diese immer erneut mit Unterschrift und Datum bestätigt», beeinträchtigt die Lesbarkeit und Datensicherheit bzw. ist zugleich oft umständlicher als der Neuausdruck.



»Betäubungsmittel-Rezepte sollten grundsätzlich besonders sorgfältig unter Verschluss gehalten werden» ist eine semantische Tautologie: Wie soll denn etwas, das wie in meiner Praxis, definitiv unter Verschluss ist, dazu noch »grundsätzlich besonders sorgfältig» verschlossen sein?



Eine entscheidende Sicherheitslücke ist offensichtlich weder der KVNo noch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) bewusst: Alle GKV-Rezepte nach Muster 16, selbst die o h n e Praxis-Eindruck, tragen bereits bei Auslieferung durch die Firma Swiss Post Solutions/Prien am Chiemsee die Betriebsstätten-Nummer (BSNR). Das macht gestohlene Rezeptformulare à priori vertrauenserweckender als sie es tatsächlich sind. Und der Eindruck der BSNR wird problemlos von jedem EDV-System in den Drucker übernommen werden: Damit wäre ein Blanko-Rezeptformular selbst mit einem geklauten Praxisstempel vollkommen unbrauchbar!



Was das Haftungsrechtliche angeht: Bildunterschriften wie hier in der Ärzte Zeitung: "Unbeaufsichtigte Rezepte auf dem Schreibtisch des Arztes laden zum Mitnehmen ein", sind sicherlich unbeabsichtigt tendenziös. Aber sie suggerieren, dass es sich lediglich um eine "Mitnahme" und nicht um einen Diebstahl handelt.



Nach § 242 StGB ist ein Diebstahl:

"(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar."



Daher ist es besonders perfide, Ärzten, denen Rezepte und Stempel aus der Praxis geklaut wurden, auch noch Schadensersatzansprüche aufs Auge drücken zu wollen.

Die KVNo: "Wer Vordrucke und Stempel nicht, wie es der Bundesmantelvertrag (BMV) in Paragraf 37 vorschreibt, sorgfältig in der Praxis aufbewahrt, gegen den seien bei nachweislichen Verstößen Disziplinarmaßnahmen oder Schadensersatz- beziehungsweise Regresszahlungen möglich."

Wer soll hier eigentlich bestohlen worden sein?



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund





zum Beitrag » Die Empfehlungen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNo), »wie Praxen es Langfingern schwer machen können und was zu tun ist, wenn ein Diebstahl bemerkt wird», sind geradezu putzig:»Rezeptvordrucke und Arztstempel immer an einem sicheren Ort aufbewahren. Gerade wenn es in der Praxis hoch hergeht und der Empfangstresen unbesetzt ist, weil die MFA einen Patienten ins Sprechzimmer oder einen Behandlungsraum führt, können Langfinger aktiv werden», bedeutet doch nichts anderes, als dass eine Hausarztpraxis zur geschlossenen Abteilung mutieren müsste. Rezeptausgaben ohne Untersuchung und Beratung an einer Ausgabe-Klappe, oder wie hätten es die KV-Strategen denn gerne?»Keine blanko unterschriebenen Rezepte vorbereiten. Auch unterzeichnete Rezepte, die zum Abholen für Patienten bereit liegen, sollten nicht frei zugänglich aufbewahrt werden» ist wohl ein Witz. Im Zeitalter von EDV-generierten, fälschungs- und manipulations-sicheren PKV- und GKV- Rezeptvordrucken z.B. nach Muster 16 müssten die Patienten schon unsere Laserdrucker mitnehmen, um gefakte Rezepte selber zu basteln. Und für Abholrezepte, die bei mir in einer geschlossenen Schublade verwahrt werden, können wir doch nicht ernsthaft einen Tresor anschaffen!»Werden Änderungen auf Rezeptvordrucken vorgenommen, rät die KVNo dazu, dass die Ärztin oder der Arzt diese immer erneut mit Unterschrift und Datum bestätigt», beeinträchtigt die Lesbarkeit und Datensicherheit bzw. ist zugleich oft umständlicher als der Neuausdruck.»Betäubungsmittel-Rezepte sollten grundsätzlich besonders sorgfältig unter Verschluss gehalten werden» ist eine semantische Tautologie: Wie soll denn etwas, das wie in meiner Praxis, definitiv unter Verschluss ist, dazu noch »grundsätzlich besonders sorgfältig» verschlossen sein?Eine entscheidende Sicherheitslücke ist offensichtlich weder der KVNo noch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) bewusst: Alle GKV-Rezepte nach Muster 16, selbst die o h n e Praxis-Eindruck, tragen bereits bei Auslieferung durch die Firma Swiss Post Solutions/Prien am Chiemsee die Betriebsstätten-Nummer (BSNR). Das macht gestohlene Rezeptformulare à priori vertrauenserweckender als sie es tatsächlich sind. Und der Eindruck der BSNR wird problemlos von jedem EDV-System in den Drucker übernommen werden: Damit wäre ein Blanko-Rezeptformular selbst mit einem geklauten Praxisstempel vollkommen unbrauchbar!Was das Haftungsrechtliche angeht: Bildunterschriften wie hier in der Ärzte Zeitung: "Unbeaufsichtigte Rezepte auf dem Schreibtisch des Arztes laden zum Mitnehmen ein", sind sicherlich unbeabsichtigt tendenziös. Aber sie suggerieren, dass es sich lediglich um eine "Mitnahme" und nicht um einen Diebstahl handelt.Nach § 242 StGB ist ein Diebstahl:"(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.(2) Der Versuch ist strafbar."Daher ist es besonders perfide, Ärzten, denen Rezepte und Stempel aus der Praxis geklaut wurden, auch noch Schadensersatzansprüche aufs Auge drücken zu wollen.Die KVNo: "Wer Vordrucke und Stempel nicht, wie es der Bundesmantelvertrag (BMV) in Paragraf 37 vorschreibt, sorgfältig in der Praxis aufbewahrt, gegen den seien bei nachweislichen Verstößen Disziplinarmaßnahmen oder Schadensersatz- beziehungsweise Regresszahlungen möglich."Wer soll hier eigentlich bestohlen worden sein?Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund