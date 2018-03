Ärzte Zeitung online, 03.03.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Versorgung

Welttag des Hörens: Droht in Europa Unterversorgung?

FRANKFURT/MAIN. "Hear The Future… and prepare for it" – unter diesem Motto steht am 3. März der diesjährige Tag des Hörens. "In den vergangenen Jahren haben weltweit immer mehr Partner und Länder die Kampagne zum Schutz des Gehörs und zur Versorgung einer Hörminderung im Rahmen des Welttages begleitet. Allein in Deutschland erreichte der Welttag des Hörens 2017 über 36 Millionen Menschen", wird Dr. Shelly Chadha, Leiterin des Programms zur Prävention von Taubheit und Hörverlust bei der WHO, in einer Mitteilung des Bundesverbandes der Hörgeräte-Industrie zitiert. Aufgrund des Demografiewandels erwarten Branchenexperten in Europa steigende Probleme aufgrund unversorgten Hörverlustes. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich