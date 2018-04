Ärzte Zeitung online, 07.04.2018 1

Behörden-Ärger

Geblitzt: Hausarzt kündigt Praxisschließung an

GÖRLITZ. 308 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg – diese Strafe kassierte der 34-jährige Hausarzt Vratislav Prejze, weil er beim zu schnellen Fahren erwischt wurde, berichtet die "Sächsische Zeitung" online. Deswegen hat der Hausarzt angekündigt, seine Praxis in Görlitz im Juni zu schließen, in der er rund 1900 Patienten versorgt. Prejze erklärte die Geschwindigkeitsüberschreitung (80 km/h in einer 30er Zone) mit einem Notfalleinsatz während seines Bereitschaftsdienstes. Es hätte Lebensgefahr bestanden. Die Ordnungsbehörde sieht das jedoch anders. Die angekündigte Schließung der Praxis hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst; der Hausarzt soll bleiben. (ato)

