Ärzte Zeitung online, 09.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



IQVIA

QuintilesIMS gibt sich neuen Namen

FRANKFURT/MAIN. Das internationale Marktforschungs- und Beratungsunternehmen QuintilesIMS benennt sich um: Ab sofort firmiere der auf den Pharma- und Gesundheitsmarkt spezialisierte Daten- und Forschungs- und Vertriebsdienstleister als IQVIA, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit

Die Aktien würden an der New York Stock Exchange noch bis einschließlich 14. November unter QuintilesIMS und dem Symbol "Q" gehandelt, heißt es. Danach gelte der neue Name und das Ticker-Symbol "IQV".

Der Pharma-Marktforscher IMS wurde 1954 in den USA gegründet, Quintiles entstand 1982 in North Carolina als Auftragsforscher (Contract Research Organisation). Die beiden Firmen fusionierten im Oktober 2016. (cw)

Topics Schlagworte Unternehmen (11152)