Ärzte Zeitung online, 05.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Clostridium difficile

Sanofi gibt Impfstoff auf

PARIS. Sanofi hat beschlossen, ein Programm zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen den Krankenhauskeim Clostridium difficile nicht weiter zu verfolgen. Die Entscheidung, das Projekt einzustellen, sei nach einer Interimsanalyse der Phase-III-Studie "Cdiffense" gefallen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Studie ihre wichtigsten Ziele erreichen könnte, sei gering. Sanofi wolle seine Entwicklungsressourcen daher auf andere Impfstoffkandidaten konzentrieren.

Unter anderem arbeitet Sanofi derzeit an einem HIV-Impfstoff (in klinischen Phase-II-Tests), einem viervalenten Grippeimpfstoff (Phase III) oder an einer rekombinanten Tuberkulose-Vakzine (Phase II). (cw)