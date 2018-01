Ärzte Zeitung online, 25.01.2018 1

Markteinführung

Neue T-Zell-Therapie zur Stammzelltransplantation

MAILAND. Das italienische Pharmaunternehmen Dompé hat mit der Markteinführung der T-Zell-Therapie Zalmoxis® in Deutschland begonnen. Wie es in einer Firmenmitteilung heißt, sei Deutschland das erste europäische Land, in dem diese Therapie erhältlich sei. Dabei werden T-Zellen eines Spenders genetisch so verändert, dass ein Suizidgen den Ausbruch einer Graft-versus-Host-Erkrankung verhindert. Zalmoxis® wird als Begleittherapie bei haploidentischer hämatopoetischer Stammzelltransplantation eingesetzt. Zalmoxis® erhielt im August 2016 von der EU-Kommission die europaweite Marktfreigabe. Entwickelt wurde die Therapie von der italienischen Biotechcompany MolMed, Dompé ist Lizenznehmer. (cw)