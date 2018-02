Ärzte Zeitung online, 07.02.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Unternehmen

Ferrer gründet deutsche Dependance

ALSDORF. Nach dem Verkauf seiner bisherigen Deutschland-Vertretung Trommsdorff an Dermapharm hat die private spanische Ferrer-Gruppe die Ferrer Deutschland GmbH gegründet; geleitet wird die Landesgesellschaft von Dr. Amina Elsner, die zuvor bereits für Trommsdorff tätig war. Die Neugründung sei zunächst noch am Trommsdorff-Standort in Alsdorf bei Aachen ansässig, heißt es. Voraussichtlich ab Sommer dieses Jahres werde ein eigener Standort gesucht.

Ferrer Deutschland werde hauptsächlich Klinikprodukte und Speziallösungen für die klinische Versorgung vermarkten. Zum Portfolio zählt den Angaben zufolge unter anderem ein inhalierbares Loxapin gegen Schizophrenie und bipolare Störung (Adasuve®) sowie unter dem Warenzeichen Normon® eine Reihe parenteraler Darreichungsformen, etwa der Protonenpumpenhemmer Pantoprazol und Esomeprazol sowie des Vitamin-D-Analogons Paricalcitol.

All diese Produkte seien von der Trommsdorff-Veräußerung ausgenommen gewesen. Trommsdorff sei noch eine Zeit lang für die Distribution verantwortlich, die im Laufe des ersten Halbjahres 2018 allmählich in die Hände Ferrer Deutschlands übergehen werde.

Außerdem hat, wie es weiter heißt, Ferrer zu Beginn dieses Jahrers von der italienischen Chiesi die Exklusivrechte an dem Thrombozytenaggregationshemmer Kengrexal® (Cangrelor) sowie an dem Calciumantagonisten Cleviprex® (Clevidipin) für Deutschland und weitere europäische Märkte erworben. (cw)