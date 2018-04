Ärzte Zeitung online, 24.04.2018 1

Diagnose

Diagnostica-Industrie geißelt Laborreform

BERLIN. Der Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) übt Kritik an der kürzlich in Kraft getretenen Laborreform: "Sie gibt keine Antworten auf die Bedürfnisse der Patienten und die immer größeren Möglichkeiten der Labordiagnostik", wird VDGH-Geschäftsführer, Dr. Martin Walger, in einer Verbandsmitteilung vom Montag zitiert.

Der VDGH plädiert für einen fortschrittlicheren Umgang mit dem Labor. Dabei müssten "schnellere und sachgerechte Bewertungsverfahren" her, um medizinische Innovationen in die Erstattungssysteme der GKV aufnehmen zu können. Aus Sicht des VDGH sei dies ein wichtiger Punkt, um die Gesundheitsversorgung patientenorientiert weiterzuentwickeln. (mh)

