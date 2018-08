Ärzte Zeitung online, 03.08.2018 1

Gesundheitslösungen

Boehringer will Afrika gesünder machen

INGELHEIM. Boehringer Ingelheim will mit seiner jetzt gestarteten Initiative "In Reach Africa" die bestehenden Gesundheitsinfrastrukturen in verschiedenen afrikanischen Ländern stärken.

Durch den Zugang zu qualitativ hochwertigen und innovativen Gesundheitslösungen solle so der Gesundheitszustand von Mensch und Tier in Afrika nachhaltig verbessert werden.

Das Programm starte in Kenia und werde sukzessive auf weitere Länder wie Nigeria, Ghana, Äthiopien, Uganda, Mosambik, Tansania, Sambia, Simbabwe und Ruanda ausgeweitet werden.

Unter anderem solle die Entwicklung innovativer Gesundheitslösungen und die Bildung von lokalen Partnerschaften gefördert werden. (maw)

