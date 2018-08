Ärzte Zeitung online, 23.08.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Boehringer Ingelheim

Spatenstich für Tablettenfabrik

INGELHEIM. Boehringer Ingelheim hat an seinem rheinhessischen Stammsitz mit dem Bau einer neuen Tablettenfabrik begonnen. Für 85 Millionen Euro soll hier eine moderne Anlage entstehen, in der Produktionstechniken für orale Arzneimittelinnovationen entwickelt werden sowie der weltweite Marktbedarf während der Einführungsphase gefertigt wird. Ab 2020 sollen laut Unternehmen in der "Solid Launch Fabrik" 75 Mitarbeiter arbeiten.

Die jüngste Investition am Standort Ingelheim sei "ein wichtiger Baustein, mit dem Boehringer die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Produktion von Medikamenten langfristig in Deutschland hält", heißt es. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich