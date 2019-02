Ärzte Zeitung online, 07.02.2019 1

Neuer Name

Doktor Ed tauft sich um

LONDON. Die in London ansässige Online-Sprechstunde DrEd („Doktor Ed“) hat sich umbenannt in „Zava“ (www.zavamed.com). Der Name leite sich ab vom französischen „Ça va?“ – „Wie geht’s?“

„Diese Frage bringt den Kern unserer täglichen Arbeit auf den Punkt: das Wohlbefinden des Patienten“, erläutert Firmengründer David Meinertz die Wahl des neuen Labels.

Meinertz hatte kürzlich angekündigt, auch eine Geschäftsstelle in Deutschland eröffnen zu wollen, um mit den gesetzlichen Krankenkassen besser ins Gespräch zu kommen.

Nun bekräftigte er die Erwartung, „das bis 2020 telemedizinische Leistungen für Patienten als Kassenleistung kostenfrei angeboten werden. Das, so Meinertz, sei „der nächste logische Schritt“. (cw)

