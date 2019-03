Ärzte Zeitung online, 13.03.2019 1

Reisekostenzuschuss

Mit 500 Euro nach Münster zur Phlebologentagung

BAYREUTH/MÜNSTER. Der Bayreuther Medizinproduktehersteller Medi unterstützt Ärzte am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn, die vom 18. bis 21. September an der 61. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie in Münster teilnehmen möchten. Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Tradition und Innovation“.

Das Unternehmen übernimmt nach eigenen Angaben im Rahmen von Reise- und Teilnahme-Stipendien die Eintritts-, Fahrt- und Hotelkosten an allen Kongresstagen bis zu einem Betrag von 500 Euro. Bewerbungsschluss ist Freitag, der 28. Juni 2019. (maw)

Ansprechpartnerin ist Andrea Strauß, E-Mail a.strauss@medi.de, Telefon 0921/912-1816.

