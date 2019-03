Ärzte Zeitung online, 22.03.2019 1

Pharma

US-Behörde fördert Alzheimer-Studie

HALLE (SAALE). Die Probiodrug AG erhält von den National Institutes of Health, einer Behörde des US-Gesundheitsministeriums, 15 Millionen Dollar für eine Phase-IIb-Studie mit dem Glutaminylzyklase-Hemmer „PQ912“. Studienzweck sei es, so Probiodrug, die Wirksamkeit und Sicherheit des Kandidaten bei leichter kognitiver Beeinträchtigung oder leichter Alzheimer-Demenz zu untersuchen. Der Test, an dem 460 Patienten in verschiedenen Zentren in den USA und Kanada teilnehmen, sei randomisiert, placebo-kontrolliert und doppelt verblindet angelegt. PQ912 setze an verschiedenen Krankheitsmechanismen an, heißt es. Unter anderem ziele der Wirkstoff auf den Abbau einer besonders toxischen Form von Beta-Amyloid. (cw)

