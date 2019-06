Ärzte Zeitung online, 13.06.2019 1

Personalie

Novartis rekrutiert Pharmavorstand

BASEL. Novartis hat für seinen scheidenden Pharmavorstand Paul Hudson schnell Ersatz gefunden: Die Schweizerin Marie-France Tschudin (48) übernimmt ab sofort den Posten. Tschudin leitet bisher das 2017 von Novartis übernommene, auf Krebsdiagnostik spezialisierte Unternehmen Advanced Accelerator Applications (AAA). Vorgänger Hudson wechselt als CEO zu Sanofi.

Tschudin habe 25 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen- und Biotechindustrie, heißt es in einer Konzernmitteilung. Bevor sie zu Novartis kam, war sie unter anderem in verschiedenen Führungspositionen für das US-Pharmaunternehmen Celgene tätig. Ihren Karrierestart hatte sie als Vertriebsmitarbeiterin bei Janssen-Cilag in Portugal. (cw)

