Privatliquidation

Abrechnungsdienstleister PVS Holding bezieht Neubau

MÜLHEIM/RUHR. Der Abrechnungsdienstleister PVS Holding hat am Standort Mülheim an der Ruhr einen neuen Bau für Abrechnungs- und Forderungsmanagement, Marketing und Vertrieb sowie die Tochterunternehmen PVS medident und die PVS pria eröffnet. Das neue Gebäude an der Solinger Straße biete auf fünf Etagen 170 Arbeitsplätze, heißt es in einer Mitteilung.

„Auch nach 90 Jahren als Dienstleister für Abrechnungs- und Forderungsmanagement für Ärzte auf dem Markt gibt es immer noch Wachstumspotenzial“, so Geschäftsführer Dieter Ludwig. Mit großen Fortschritten rechne er noch im Bereich Digitalisierung.

Im Zuge der Planungs- und Bauphase von Mai 2016 bis zur offiziellen Übergabe des Gebäudes im Mai 2019 seien sowohl Zeitrahmen als auch Budget von zwölf Millionen Euro eingehalten worden. (dab)

