Ärzte Zeitung online, 21.06.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pharma

MSD erwirbt experimentelle TGF-beta-Hemmer

KENILWORTH. Der US-Pharmakonzern Merck & Co. (in Europa: MSD) übernimmt für bis zu 773 Millionen Dollar sämtliche Anteile der privaten, in Lexington (Massachusetts) ansässigen Tilos Therapeutics. Das unter anderem mit Geldern des Boehringer Ingelheim Venture Fund gegründete Unternehmen entwickelt nach dem Prinzip der TGF(„transforming growth factor“)-beta-Blockade Wirkstoffkandidaten gegen Krebs, Fibrosen und Autoimmunerkrankungen.

Merck leiste zunächst eine Vorabzahlung, heißt es. Der endgültige Kaufpreis bemesse sich an weiteren F&E-Fortschritten. Die Übernahme durch Merck sei „eine eindrucksvolle Bestätigung unseres Therapieansatzes“, kommentierte Tilos-CEO Barbara Fox. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich