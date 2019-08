Ärzte Zeitung online, 05.08.2019 1

Nordrhein-Westfalen

Land stellt 19 Millionen Euro für Gesundheitsprojekte bereit

DÜSSELDORF. Nordrhein-Westfalen stellt knapp 19 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen zur Verfügung. Die Mittel – 6,5 Millionen Euro vom Land und 12,2 Millionen Euro von der Europäischen Union – gehen an zwölf Projekte, die sich im Leitmarktwettbewerb „Gesundheit.NRW“ durchgesetzt haben. Nach Angaben der Staatskanzlei in Düsseldorf liegt der Fokus auf der Förderung neuer Vorhaben, innovativer Dienstleistungen und digitaler Prozesse in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

„Dazu zählen flexible, bedarfsgerechte und arbeitsteilige Dienstleistungsstrukturen zwischen Krankenhäusern sowie zwischen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen“, heißt es. Zu den Förderprojekten gehören etwa die Plattform „Telemedizin.NRW“ der Uniklinik Aachen, das Arzneimittelkonto NRW Plus der Compugroup zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei multimorbiden Patienten mit Polypharmazie und das System IGobSIS-pro der Uniklinik Düsseldorf zur Versorgung von Gewaltopfern. (iss)

