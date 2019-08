Ärzte Zeitung online, 12.08.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



GS-Prüfzeichen

BfR für reduzierte PAK-Gehalte

BERLIN. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) setzt sich dafür ein, dass bei der Entwicklung der Kriterien für die Vergabe des nationalen GS-Prüfzeichens „die bestehenden Höchstgehalte für krebserzeugende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) an das nach dem aktuellen Stand der Technik vernünftigerweise realisierbare Niveau angepasst werden.“

So solle die Belastung von Verbrauchern mit PAK weiter gesenkt werden, da für die krebserzeugenden Stoffgemische keine unbedenkliche Dosis abgeleitet werden könne. Aus Sicht des BfR ist es technisch möglich, den PAK-Gehalt auf unter 0,2 Milligramm je Kilogramm in allen gängigen Gummimaterialien, Elastomeren und Kunststoffen zu minimieren.

Dies hätten Messdaten unterschiedlicher Prüfinstitute von vielen Produkten mit vergleichsweise niedrigen Gehalten gezeigt. „Aus unserer Sicht sollte dieser Wert daher bei der Vergabe des GS-Zeichens für alle Produkte gelten, bei denen ein längerfristiger oder wiederholter Hautkontakt besteht“, so BfR-Präsident Professor Andreas Hensel. „Nur wenn die PAK-Gehalte in Verbraucherprodukten so gering wie möglich gehalten werden, ist hier der gesundheitliche Verbraucherschutz nachhaltig, betont Hensel.Das Institut ist an der Entwicklung der Kriterien für die Vergabe des nationalen GS-Prüfzeichens beratend beteiligt. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich