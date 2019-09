Ärzte Zeitung online, 05.09.2019 1

Pfizer-Spin-off plant Notierung an der Nasdaq

STAMFORD. Das 2017 als Pfizer-Ausgründung entstandene Pharmaunternehmen Springworks Therapeutics plant den Gang an die US-Technologiebörse Nasdaq. Zur Registrierung des Vorhabens bei der Börsenaufsicht SEC Mitte August hieß es noch, dass rund 115 Millionen Dollar durch die Erstnotierung eingesammelt werden sollen.

Medienberichten zufolge hat die Gesellschaft ihre SEC-Anmeldung kürzlich jedoch aktualisiert und peilt nun 143 Millionen Dollar an. Springworks hat 2018 rund 18 Millionen Dollar Verlust gemacht. Für das erste Halbjahr 2019 werden -25 Millionen Dollar ausgewiesen. Die beiden wichtigsten Firmenwerte sind der Gamma-Sekretase-Inhibitor Nirogacestat sowie der MEK 1/2 Inhibitor Mirdametinib.

Nirogacestat wird aktuell in Phase III gegen Desmoid-Tumor geprüft und in Allianz mit GlaxoSmithKline in Phase I gegen Multiples Myelom. Mirdametinib befindet sich in Phase II gegen plexiformes Neurofibrom sowie in der fortgeschrittenen Phase I als Kombipartner zu BeiGenes Kinasehemmer Lifirafenib gegen solide Tumoren mit RAS/RAF-Mutation. (cw)

