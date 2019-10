Ärzte Zeitung online, 02.10.2019 1

Medscape-Betreiber übernimmt Univadis-Mutter

NEW YORK. Die WebMD Health Corporation, Betreiber des Medizinportals „Medscape“ übernimmt von Merck & Co. (in Europa: MSD) deren Tochter Aptus Health, Betreiber der Weiterbildungsplattform „Univadis“. Weitere Produkte, die jetzt in das WebMD-Portfolio wechseln, sind die Adhärenz-Plattform „EngagedMedia“ sowie der Dienstleister „Tomorrow Networks“, der datengetriebene mobile Werbekampagnen für Gesundheitsprodukte entwickelt. Zu finanziellen und weiteren Einzelheiten der Übernahme wurden keine Angaben gemacht. Aptus Health werde als eigenständige Tochterfirma von WebMD weitergeführt, Produkte und Leistungen beider Unternehmen sollen jedoch aufeinander abgestimmt werden. (cw)

