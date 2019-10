Ärzte Zeitung online, 10.10.2019 1

UCB übernimmt US-Biotech Ra Pharma

BRÜSSEL/CAMBRIDGE. Der belgische Pharmakonzern UCB will das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen Ra Pharmaceuticals übernehmen. Wie UCB am Donnerstag mitteilte, belaufe sich der Kaufpreis auf umgerechnet zwei Milliarden Euro.

Die Belgier wollen mit der Integration von „Zilucoplan“ – der Peptidinhibitor befindet sich gegenwärtig in der klinischen Phase III – ihre Wettbewerbsposition bei Myasthenia gravis stärken.

UCB hat mit Rozanolixizumab einen FcRn-Antikörper in gleicher Indikation ebenfalls in Phase III. UCB übernimmt jetzt die Entwicklung Zilucoplans bis zur Marktreife. Der Ra-Pharma-Standort Cambridge solle aber erhalten bleiben, so UCB. (maw)

