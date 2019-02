Ärzte Zeitung online, 20.02.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Künstliche Intelligenz

Patienten und Ärzte im Fokus als KI-Nutzer

ARMONK. IBM will das Potenzial der Künstlichen Intelligenz (KI) im medizinischen Kontext weiter abklopfen. Dazu investiere seine Sparte Watson Health 50 Millionen US-Dollar in zwei auf je zehn Jahre angelegte Partnerschaften mit dem Brigham and Women’s Hospital der Harvard Medical School und dem Vanderbilt University Medical Center.

Im Forschungsfokus stünden nicht näher definierte Gesundheitsprobleme, die für den KI- Einsatz besonders geeignet seien. Unter anderem solle es um die Erfahrungen von Patienten und Ärzten als Nutzer von KI-Lösungen gehen sowie Patientensicherheit, Präzisionsmedizin und elektronische Patientenakten. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich