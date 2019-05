Ärzte Zeitung online, 13.05.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Hessen

Linke sehen Geburtshilfe gefährdet

WIESBADEN. Die Links-Fraktion im hessischen Landtag warnt wegen der Schließung einer weiteren Geburtsklinik davor, eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung in der Geburtshilfe werde „immer mehr zur Farce“.

Deren gesundheitspolitische Sprecherin Christiane Böhm weist darauf hin, dass die Frauenklinik im mittelhessischen Wehrda bis Jahresende aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werde.

Das Markus-Hospital in Frankfurt, das Marienhospital in Darmstadt, die Kliniken in Volkmarsen, Bensheim und Wehrda – die Schließung von Geburtskliniken gehe ungebremst weiter. Es sei skandalös, dass immer wieder aus ökonomischen Gründen die Nahversorgung für werdende Mütter gekappt werde. (bar)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich