Mecklenburg-Vorpommern

Förderprogramm für Kinderärzte

ROSTOCK. Mecklenburg-Vorpommern plant ein Landesprogramm zur Förderung der Weiterbildung und Qualifizierung von Kinderärzten, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Pneumologie in Rostock ankündigte.

„Gefördert werden dabei die Weiterbildung von Ärzten in Zentren für Kinder- und Jugendmedizin in einem Weiterbildungsverbund, um die Anstellung am Zentrum und ein abschnittsweises Tätigwerden an einem kleinen Krankenhaus zu ermöglichen“, sagte Glawe. Es gehe auch darum, Pädiater in Zentren für Kinder- und Jugendmedizin zu qualifizieren, um etwa die Expertise für Kinderrheumatologie oder Kinderonkologie im Land zu erhalten.

Das Programm soll 2020 beginnen und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Vertragspartner sollen das Land, die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung sein. (di)

