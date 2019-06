Ärzte Zeitung online, 11.06.2019 1

Saarland

Krankenhaus Dillingen endgültig dicht

DILLINGEN. Das Krankenhaus in der saarländischen Stadt Dillingen schließt am Mittwoch endgültig seine Pforten. Die letzten Patienten der Abteilungen für Innere Medizin und für Neurologie werden vom DRK in das Marienhaus Klinikum in Saarlouis gebracht.

Die beiden Häuser hatten vor sieben Jahren im Rahmen eines 2-Standorte-Konzeptes fusioniert. Seitdem bereitete die Marienhaus-Unternehmensgruppe systematisch die Schließung in Dillingen vor.

Damit geht in der 20.000-Einwohner-Stadt eine lange Tradition zu Ende, die 1888 mit einem kleinen Hütten-Krankenhaus begonnen hatte. Nun soll das Bettenhaus abgerissen werden.

In den Altbau sind dagegen bereits nach und nach neue Nutzer eingezogen, darunter mehrere Facharzt-Praxen, eine Bereitschaftsdienst-Praxis der KV und Verwaltungseinheiten. Zudem prüft Marienhaus den Aufbau einer Zentralsterilisation für seine saarländischen Klinik-Standorte. (kud)

