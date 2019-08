Ärzte Zeitung online, 19.08.2019 1

Sachsen

Automaten für den Kassenkontakt gefördert

BISCHOFSWERDA. In Sachsen sind knapp ein Fünftel der geplanten neuen Terminals zur schnellen Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse in Betrieb. Das 50. der vorgesehenen 225 Geräte sei in einer Apotheke in Bischofswerda im Kreis Bautzen aufgestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium jetzt mit. Sachsen fördert als erstes Bundesland solche Terminals, die Fördersumme beträgt rund 2,9 Millionen Euro.

Die Geräte werden in Apotheken, Kliniken und MVZ installiert. Versicherte der IKK und der DAK können Papierbelege elektronisch einlesen und direkt an die Kassen schicken. AU-Bescheinigungen können außerdem an den Arbeitgeber geschickt werden. Patienten anderer Kassen können die Auskunftsfunktionen der Geräte nutzen. (sve)

