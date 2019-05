Ärzte Zeitung online, 28.05.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Eröffnung

Start frei für den 122. Deutschen Ärztetag

Der Ärztetag 2019 in Münster wird in diesen Minuten feierlich eröffnet. Die "Ärzte Zeitung" twittert von vor Ort. Diese Themen stehen auf der Agenda.

Blick in die Aula: Heute startet der Deutsche Ärztetag in Münster. © Michaela Illian

MÜNSTER. Der 122. Deutsche Ärztetag öffnet seine Pforten. Es wird spannend: Das Ärzteparlament wählt einen neuen Präsidenten der Bundesärztekammer (BÄK). Es wird bereits gemunkelt, dass die Wahl vorgezogen werden könnte.

Vier Kandidaten treten gegeneinander an: Dr. Martina Wenker, Dr. Klaus Reinhardt, Dr. Günther Jonitz und Dr. Gerald Quitterer. In kurzen Statements erläutern sie, warum sie Nachfolger von Professor Frank Ulrich Montgomery an der BÄK-Spitze werden wollen.

Aber auch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) und der noch recht frische Entwurf des „Digitale-Versorgung“-Gesetz, das schärfere Sanktionen für IT-Verweigerer vorsieht und eine mögliche Versorgungssteuerung durch die Kassen, dürften Themen bei der heutigen Eröffnungsfeier sein.

Es wird aber ebenso um die Frage gehen, wie viel Europa unser Gesundheitssystem lebt und braucht. Und darum, wie viel Ärzte in Europa mitgestalten können. (reh)

Die „Ärzte Zeitung“ twittert live vom Ort des Geschehens. Verfolgen Sie die Eröffnung des Ärztetags hier oder via #daet2019.

Guten Morgen aus Münster! Gleich wird er der 122. Deutsche Ärztetag eröffnet!#daet2019 pic.twitter.com/UvzQLiDtjm — Ärzte Zeitung (@aerztezeitung) 28. Mai 2019

Trommelwirbel zur Eröffnung des #daet2019 mit den Fascinating Drums pic.twitter.com/hdm6ixfA8i — Ärzte Zeitung (@aerztezeitung) 28. Mai 2019

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich