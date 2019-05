Der zweite Tag in 17 Tweets

Die Beratungen über die Arztgesundheit und das eLogbuch standen am Mittwoch auf der Agenda des 122. Deutschen Ärztetags. Wir zeichnen den Tag in 17 Tweets nach.

MÜNSTER. Immer wieder haben die jungen Ärzte die mangelnde Struktur in der Weiterbildung angemahnt. Mit dem eLogbuch soll sich das ändern. Es soll mehr Transparenz für die Kammern bringen.

Doch reicht das? Am zweiten Beratungstag haben die Delegierten auf dem 122. Deutschen Ärztetag am Mittwoch die Ausgestaltung des Logbuchs diskutiert.

Lesen Sie dazu auch unsere Umfrage unter den Kammern zum aktuellen Stand der MWBO-Umsetzung.

Im Video-Interview mit der "Ärzte Zeitung" erläutert Cornelius Weiß, Stellvertretender Sprecher des Jungen Forums beim BDI, welche Sorgen die Musterweiterbildungsordnung und das eLogbuch noch bereiten. (reh)

Der Tag startete allerdings mit einem ebenfalls wichtigen Thema: der Gesundheit von Ärzten. „Wenn Arbeit krank macht“, lautete das Motto. - Wir zeichnen den Beratungstag in 17 Tweets nach:

Erklärung von Dr. Max Kaplan, Vizepräsident der BÄK und Vorsitzender Weiterbildungsgremien: Er tritt mit 67 Jahren nicht mehr an. "Es gibt ein Leben danach." Der Ärztetag dankt ihm für seine Arbeit in den vergangenen 12 Jahren mit stehendem Applaus. #daet2019

Dr. Klaus Reinhardt (Westfalen-Lippe) mahnt eine gemeinsame Digitalstrategie der Landesärztekammern an. Nur so lasse sich ein Flickenteppich regionaler Insellösungen beim eLogbuch verhindern. #daet2019

Kompetenzorientierung in der Weiterbildungsordnung erfordert einen ganz neuen Dokumentationsaufwand in den Zeugnissen. Das geht nur mit Hilfe von Digitalisierungsprozessen, so ein Delegierter. #daet2019