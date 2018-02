Im Video – Best of Abstracts in 100 Sekunden

Ärzte Zeitung online, 21.02.2018 1

BERLIN. Die Deutsche Krebsgesellschaft hat Wissenschaftler vor die Kamera gebeten. In kurzen Videobeiträgen präsentieren sie die Kernaussagen ihrer Vorträge beim Krebskongress.

Margarete Reiter, stellv. Direktorin des Krankenhauses Caritas St. Josef Regensburg, wurde heute vor die Kamera gebeten und gefragt: Worum geht es in Ihrem Abstract "Optimiertes Versorgungsmanagement bei Patienten mit einem kolorektalen Karzinom – eine deskriptive Studie zur pflegerischen Versorgungsforschung"?

Versorgungsforschung: Margarete Reiter im Videogespräch

Auch Dr. Denis Bernhardt, Universitätsklinikum Heidelberg, Arbeitsgruppe Neuro-Radioonkologie, stand vor der Kamera und wurde gefragt: Worum geht es in Ihrem Abstract "Generation of a new prognostic score for patients with brain metastases from small-cell lung cancer treated with whole brain radiotherapy (BMS-Score) and validation of two other indices"?

Lungenkrebs: Dr. Denis Bernhardt im Videogespräch