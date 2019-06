Ärzte Zeitung online, 27.06.2019 1

Ernährung

Weniger Zucker in Babykost!

Britische Gesundheitsexperten sprechen sich dafür aus, den Zuckergehalt in Babynahrung zu begrenzen.

LONDON. Britische Gesundheitsexperten sprechen sich dafür aus, den Zuckergehalt in Babynahrung zu begrenzen. Eltern sollten kleinen Kindern zudem mehr Gemüse und auch Nahrung mit bitteren Aromen anbieten, damit sie keine Präferenz für Süßes entwickeln, so ein Bericht des Royal College of Paediatrics and Child Health. Die Experten warnen: Auch Produkte mit der Angabe „ohne Zuckerzusatz“ sind oft mit Honig oder Fruchtsaft gesüßt. (eis)

