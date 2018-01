Ärzte Zeitung online, 22.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin

Fachgesellschaft mit neuer Präsidentin

TÜBINGEN/BERLIN. Professor Ingeborg Krägeloh-Mann (64) ist seit dem 1. Januar neue Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ). Im Vorstand der Fachgesellschaft mit 16.000 Mitgliedern ist Krägeloh-Mann bereits 2016 und 2017 als Vizepräsidentin aktiv gewesen. Die neue DGKJ-Präsidentin ist seit 1997 Ärztliche Direktorin (C 4-Professur für Kinderheilkunde, Schwerpunkt Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie) an der Universität Tübingen. Zu den Aufgaben ihrer Präsidentschaft zählt Krägeloh-Mann den Einsatz für die stärkere Präsentation des Berufsfeldes Pädiatrie in Klinik und Wissenschaft und eine zukunftsfähige Weiter- und Fortbildung. (ras)