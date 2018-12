Ärzte Zeitung online, 17.12.2018 1

Entwicklung von Studierenden

Schnuller misst Antikörper und Hormone im Speichel

BIBERACH. Einen Hightech-Schnuller für Kleinkinder, der über den Speichel wichtige Werte wie Temperatur, Antikörper- oder Hormonspiegel misst und via Bluetooth direkt auf das Handy der Eltern übermittelt, haben Studierende der Fakultät Biotechnologie der Hochschule Biberach (HBC) entwickelt.

Für die Kinder sei der Schnuller „völlig unschädlich“, denn die Technik sitze nicht im Sauger, sondern in der Plastikscheibe, die das Baby nicht in den Mund nimmt, wird Timo Jensen, einer der Preisträger, in einer Mitteilung der HBC zitiert. Das Team „Infant Biodiagnostics“ wurde für die Entwicklung des Schnullers bei der Open Innovation Challenge 2018 der Bayer AG mit dem ersten Preis ausgezeichnet. (eb)

