NO x -Debatte

Pneumologen rügen Pneumologenvorstoß zu Feinstaub-Werten

MÜNCHEN. Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP) weist die Gruppe Pneumologen um den Ex-Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP), Professor Dieter Köhler, zurück. Diese hatten Kritik an den aktuellen NO x -Grenzwerten geäußert. Es sei „verstörend , wenn Ärzte nicht eindeutig für saubere Luft für Patienten und Gesunde eintreten“, heißt es. Die geäußerten methodologischen Zweifel am gesundheitlichen Nutzen der aktuellen NO x -Grenzwerte repräsentierten „keineswegs die Meinung der deutschen Lungenärzte“, so der BdP weiter.

86 Prozent der 4000 Teilnehmer einer aktuellen BdP-Mitgliederbefragung stimmen laut BdP zu, dass eine Diskussion über die Methodik von Studien zur wissenschaftlichen Evidenz von Luftschadstoffen nicht zu einer Bagatellisierung der Auswirkungen von Luftverschmutzung führen dürfe. (maw)

